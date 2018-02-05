Kayıp kız donmak üzereyken Mehmetçik tarafından bulundu

İlçenin Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında ikamet eden P.T. (12) isimli kız çocuğunun kayıp olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, çevre ilçe jandarma komutanlıkları ve güvenlik korucuları hemen harekete geçti. Zorlu doğa şartlarında yapılan arama tarama faaliyeti sonucu, minik kız gece saat 01.30 sıralarında ikametinin yakınındaki kayaların arasında uyur vaziyette bulundu. Donmak üzere olan kız çocuğu, Mehmetçiğin parkası giydirilerek ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve güvenlik korucuları tarafından bulunan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve güvenlik korucularına çalışmalarından dolayı minnettar olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Allah jandarma ve koruculardan razı olsun. Onların sayesinde kız çocuğu sağ salim bulundu. Kendilerine teşekkür ederiz” dediler.