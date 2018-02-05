Diğer
Kategoriler

Kayıp kız donmak üzereyken Mehmetçik tarafından bulundu

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kaybolduktan sonra kayaların arasında donmak üzere olan kız çocuğu, Mehmetçik ve güvenlik korucuları tarafından bulundu.

Kayıp kız donmak üzereyken Mehmetçik tarafından bulundu

05 Şubat 2018 16:05

İlçenin Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında ikamet eden P.T. (12) isimli kız çocuğunun kayıp olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, çevre ilçe jandarma komutanlıkları ve güvenlik korucuları hemen harekete geçti. Zorlu doğa şartlarında yapılan arama tarama faaliyeti sonucu, minik kız gece saat 01.30 sıralarında ikametinin yakınındaki kayaların arasında uyur vaziyette bulundu. Donmak üzere olan kız çocuğu, Mehmetçiğin parkası giydirilerek ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve güvenlik korucuları tarafından bulunan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve güvenlik korucularına çalışmalarından dolayı minnettar olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Allah jandarma ve koruculardan razı olsun. Onların sayesinde kız çocuğu sağ salim bulundu. Kendilerine teşekkür ederiz” dediler. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç