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Kayıp kızın ailesi hayatından endişe ediyor

Adıyaman’da bir hafta önce kaybolan 21 yaşındaki genç kızın ailesi hayatından endişe ediyor.

Kayıp kızın ailesi hayatından endişe ediyor

03 Mayıs 2018 23:59

Ailesi köyde yaşayan ve erkek kardeşi ile Adıyaman merkez Karapınar mahallesinde oturan Hanım Rençber’in (21) hayatından endişe ediliyor. Üniversiteye hazırlanan Hanım Rençber, bir hafta önce ortadan kayboldu. Ailesi Hanım Rençber’in kayıp olduğunu polise bildirdi. Ancak kayıp kızdan bir haftadan beri haber alınamıyor.
Hanım Rençber’in ağabeyi Hüseyin Rençber, kardeşinin kaçırılmış olabileceğini ifade ederek, “Bir hafta önce kardeşim kayıp oldu. Erkek kardeşi ile birlikte Adıyaman’da kalıyor. Üniversiteye hazırlandığı için kendisi dershaneye gidiyor. Sabah evden çıkıyor öğleye kadar dershaneye gidiyor. Öğlenden sonra dershaneden çıkıyor ve arkadaşlarıyla görüştükten sonra ortadan kayboluyor. Herhangi bir not bırakmamış. Arkasından hiçbir şey bırakmamış. Telefonuna ulaşamıyoruz. Polise başvurduk ve kayıp ilanı verdik. Hayatından endişe ediyoruz. Birilerimi kaçırdı. Bir sürü terör örgütü var. Birileri kandırdı mı? Evde herhangi bir sorun yoktu. Herhangi bir örgüte sempati duymuyordu. Neredeyse bizi arasın. Hayatta olduğuna dair bir haber bekliyoruz. Onu gören birileri olursa mutlaka polise bilgi versinler” diye konuştu.  

Ahmet Arslantaş

 

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