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Kayıp kızın patronu yeniden gözaltına alındı

Samsun’da sabah “İşe gidiyorum” diyerek evden çıkıp 8 gün sonra patronunun evinde bulunan 16 yaşındaki kız, polise yeniden ifade verince savcı tarafından serbest bırakılan patron tekrar gözaltına alındı.

Kayıp kızın patronu yeniden gözaltına alındı

29 Aralık 2016 18:43

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan, lise birinci sınıfta kalan ve devamsızlıktan okuldan atıldığı öğrenilen M.K.(16) adlı kız, 3 hafta önce inşaat malzemeleri sattığı iddia edilen bir yerde sekreter olarak çalışmaya başlamış, 20 Aralık Salı günü sabahı “İşe gidiyorum” diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri kayıp olan M.K.'yi patronu S.Ç.'nin (37) Kalkancı Mahalllesi'ndeki evinde bulmuş, S.Ç., polis tarafından "küçük yaşta kızı alı koymak" suçundan gözaltına alınmış ve savcı tarafından serbest bırakılmıştı. 

M.K. ilk ifadesinde patronunun evinde kendi rızasıyla bir gün kaldığını belirterek, kendisine bir şey yapmadığını ve şikayetçi olmadığını söylemişti.
S.Ç. ise yanında çalışan kızın kalabilmek için kendisinden izin istediğini ve bir gün evinde kaldığını ileri sürerek, zorla alıkoyma suçlamalarını kabul etmemişti.

M.K. ifade değiştirdi
Mağdur M.K., polise yeniden ifade verdi. Patronu S.Ç.'nin kendisini tehdit ettiği için polise yalan ifade verdiğini ileri süren M.K., patronunun kendisine silah çekip tehdit ederek alıkoyduğunu ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
Dün savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılan S.Ç., bugün Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. S.Ç'nin evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçti. S.Ç., savcının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu'na teslim edildi.
Soruşturma devam ediyor.  

Muammer Ay


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