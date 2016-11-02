Gaziantep’in Kozluca mahallesinde oturan 5 çocuk sahibi Fatma ve Cuma Çelik’in 10 yaşında olan kızları Gül Gonca çelik, 15 Mart 2008 tarihinde halasına gitmek için evden ayrıldı. Bir daha evine dönmeyen baba aynı gün emniyete haber vererek, kızının bulunmasını istedi. Yaklaşık 3 yıl boyunca motosikleti ile birlikte her yeri arayan acılı baba Cuma Çelik, tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamadı.

Kimileri fidye istedi, kimileri dolandırmaya kalktı

Sık sık emniyete ve yargı mensuplarına da ulaşan acılı baba, kızının arandığını fakat bir sonuç elde edilemediği yönünde haberleri aldı. Bu süreçte 2 kez kendisini fidye için arayanlar olduğunu belirten acılı baba bunlardan birinin yakalandığını diğerinin ise, saatlerce yaptığı telefon konuşmasına rağmen yakalanamadığını ifade etti. Kimileri falcı kılığında kimileri ise telefon açarak, kendisini kayıp kızı üzerinden dolandırmaya çalıştıklarını anlatan acılı baba, dolandırıcılardan da birinin yakalandığını söyledi. Baba Cuma Çelik, “Kızım kaybolduktan sonra telefonla arayıp fidye isteyenler oldu. 2 kişi fidye için aradı. Bu fidye isteyenlerden biri ile 2 saat boyunca telefonlaşmamıza rağmen, yakalanamadı. Birde dolandırmak isteyenler vardı. 250 TL para istedi. Bu şahıs yakalandı. Ben yavrumu ararken, birileri de bizden faydalanmak istedi. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir vicdan. Dolandırıcılar da çıktı, sahtekarlar da çıktı. Her şeyle karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a ulaştı

Acılı baba Cuma Çelik, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmayı başardı. Bunun üzerine özel ekip kurularak, kaybolan Gül Gonca Çelik ile ciddi bir soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma ve sonuçlarda bazı izlere rastlanılmasına rağmen kızın öldürüldüğü ihtimali oldukça azaldı. İlk 3-4 yıl gibi zaman çalışma yapılmaması, hiçbir iz ve işaret bulunmaması nedeniyle oldukça zorlanan ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

Aile kızını kaçıranları affetmeye hazır

Anne ve baba da aradan geçen yıllara rağmen kızlarını aramaktan vazgeçmedi. Halen çevreye astığı afişlerle kızına ulaşmayan çalışan aile, emniyet güçlerinden ve yargıdan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Kızlarının kaçırıldığını savunan acılı aile kızını kaçıranları affetmeye hazır olduklarını belirterek, tek Cuma Çelik, “Kızım 15.Mart 2008 tarihinde öğle saatlerinde halasına gitmek üzere evden çıkıyor, bir daha evine dönmedi. Her yerde aradık, polise müracaat ettik. Ama yıllarca bir netice alamadık. 2008-2011 tarihleri arasında benim kızımı aramadılar. 2008’den 2016 yıla geldik. 8 yıldır evlat acısı tattıranlara sesleniyorum. Benim yavrumu getirsinler yada sağ olduğunu bileyim yeter. Bana kızımı, getirsinler benden canımı istesinler, razıyım. Başka bir isteğim yok. Onları affedeceğim, alnın çatısından öpeceğim. Bize gösterdik, bu evlat acısını yaşattık, bizi affet desinler. Önce Allah’ım affetsin derim sonra da bizim affettiğimizi söyleriz. Kızımı getirinler, ödüllendirmeye razıyım. Benim ekonomik durumum yok, ama evimde neyim varsa istesinler vereyim” ifadelerine yer verdi.

8 yıldır bulunamamasında FETÖ parmağı iddiası

8 yıldır kızının doğru düzgün aranmadığını savunan Cuma Çelik, özellikle 2008-2011 yılları arasında ise hiçbir şekilde arama yapıldığını vurguladı. Kızının dosyasına bakan tüm emniyet ve yargı mensuplarının incelenmesini isteyen Cuma Çelik, “2008’den 2011 yıla kadar aramayanları, aramayıp da aradığını söyleyenleri de yüce Rabbim’e havale ediyorum. Bu sürede evrak üzerinde arama yapmışlar. Kızımın dosyasının incelenmesini istiyorum. 3 Mart 2008 tarihinden bu güne kadar kimlerin imzası varsa hepsinin araştırılmasını istiyorum. Fetö’cü varsa ayıklanmasını istiyorum. Ben şüpheleniyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız, Başbakan iken, dosyaya bakan bazı yargı ve emniyet mensupları, ‘Cuma bey sen bu adama oy verirsen, bu adamı daha çok ararlar” demişti. Bunlar benim kızımı aramakla, bulmakla sorumlu olan kişiler. Kızımın dosyasına bakan kişiler. Savcı olsun, emniyet, müdürü ve emniyet amirleri oldu” şeklinde konuştu.

Çocuklarını okula bile birlikte götürüyorlar

Cuma Çelik, biri liseye biri ilköğretim ilkokulu olmak üzere 2 çocuğu bulunduğunu söyleyerek, kızı kaybolduktan sonra diğer çocuklarını okula bile yalnız göndermediğini söyledi.

Acılı baba, “Okula giden 2 çocuğumuzu ya annesi yada ben okula getirip, götürüyorum. Çünkü korkuyoruz. 8 yıldır bir evlat acısı çekiyoruz. Başka evlat acıları yaşamamak için böyle yapıyoruz. Ben korkuyorum. Ben çocuğumu okula teslim ediyorum. Geliyorum evime, çıkış saatini bekliyorum. Tekrar gidip, çocuğumu okuldan alıp eve geliyorum” ifadelerine yer verdi.

Acılı anne Fatma Çelik de her gün kayıp kızını bulma umuduyla göz yaşı döktüğünü belirterek, kendisinin de bu acıyı yaşatanları affetmeye hazır olduğunu söyledi. Anne Fatma Çelik, tek isteğinin kızlarına kavuşmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Acılı anne ve baba, kızlarının halen hayatta olduğuna inandığını söyleyerek,bir an önce kızlarının bulunmasını istedi.