Kayıp kızının ardından denize atlayan kadının cansız bedeni bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Ecem B.’den (17) 11 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile kızlarından haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri her yerde kayıp kızı ararken, anne Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra Kartalkayası mevkiinde denize atladı. 41 yaşındaki kadının arkasında bıraktığı notta herkesten haklarını helal etmesini istediği öğrenildi. Denize atlayan kadını aramak için havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Yaşadığı bunalım sonucu denize atladığı öğrenilen kadınını cansız bedeni 3 gün sonra bugün öğle saatlerinde AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda atladığı yerin yakınlarında bulundu. 17 yaşındaki kayıp kızı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Denizden çıkarılan kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Uğur Konuk