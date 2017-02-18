Diğer
Kategoriler

Kayıp köpek 'ice' 14 gün sonra bulundu

Bodrum’da 14 gün önce kaybolan “ice” isimli kayıp köpek sahibini görünce sevincinden ne yapacağını şaşırdı.

Kayıp köpek ice 14 gün sonra bulundu

18 Şubat 2017 14:59

Bodrum’da yaşamını sürdüren Lena Tracey isimli İngiliz uyruklu kadın, bir süre önce annesini görmek için İngiltere’ye gitti. Canından çok sevdiği “ice” isimli Husky cinsi köpeğini yakın arkadaşı Sue Yaylan gözetimine bıraktı. Arkadaşının evinde kalan köpek 2 hafta önce evden kaçtı. 14 gündür sokak sokak gezerek köpeği arayan Yaylan’ın bakmadığı yer kalmadı.

Yaylan arkadaşları ile birlikte her gün 8 saat boyunca mahalle mahalle gezerek köpeğin resmini vatandaşlara göstererek tüm Bodrum’da ice aradı. Sosyal medyadan da köpeğin resmini koyarak kayıp ilanı veren Yaylan emanet aldığı ice’ı 2 hafta sonra bulunca rahat bir nefes aldı.

Kayıp köpeğin resimlerini sosyal medyada gören bir esnaf ise Yaylan’a ulaşarak köpeğin kendinde olduğunu söyledi. Köpeğin bulunduğu işyerine giden Sue Yaylan, köpeği karşısında görünce büyük bir sevinç yaşadı. Bir süre köpekle hasret gideren Aylan, “Çok mutlu oldum. Arkadaşım Lena’ya da köpeğin bulunduğunu haber verdim ve “ice”ın fotoğrafını gönderdim. O da çok sevindi” diye konuştu.

Bodrum Metal adlı işletmede ustabaşı olarak çalışan İbrahim Barakalı, köpeğin dün akşam saatlerinde işyerine geldiğini anlatarak “Dün akşam saatlerinde köpek buraya geldi. Buraya bağladık, karnını doyurduk, suyunu verdik. Tasmasındaki telefon numarasını aradık ama ulaşamadık. Sonra da haberi görünce hemen size haber verdik” dedi.

Bulunarak sahiplerine teslim edilen ice'ın 2 haftadır sokaklarda olmasına rağmen oldukça sağlıklı ve neşeli olduğu dikkatlerden kaçmadı. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: husky cins, ice, köpek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!