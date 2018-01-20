Kayıp köpek için herkes seferber oldu

Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Çavuşlu Deresi’ne köpek düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, gece gündüz demeden sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AKUT ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de köpeğin bulunması halinde anında müdahale edebilmek amacıyla bölgede hazır bulunuyor. Kanallarda biriken metan gazına rağmen hayatlarını hiçe sayarak kilometrelerce ilerleyen itfaiye ve AKUT ekiplerine hayvanseverler de destek verirken, ekiplerin günlerdir umudunu kaybetmeden yürüttüğü çalışmalar mahalle sakinlerinden de takdir topladı.

"Su seviyesinin yüksek olması ve aşağıda yoğun bir gaz olması da tehlike arz ediyor"

Çalışmaların devam ettiği bölgede ekiplere destek veren hayvansever Zübeyde Kıvanç, ekiplerin tam donanımlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüğünü ifade ederek ekiplere teşekkür etti. Kıvanç, "Ekiplerimiz köpeğin ilk göründüğü yerden buraya kadar arama çalışmalarını sürdürdüler. Ara ara köpeğin görünmesi ve kaçması nedeniyle çalışmalar uzuyor ayrıca su seviyesinin yüksek olması ve aşağıda yoğun bir gaz olması da tehlike arz ediyor. Ancak gerek itfaiye, gerekse AKUT ekiplerimiz umudunu kaybetmeyerek çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de burada onlara destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sonunda vatandaşları bilgilendiren AKUT Mersin ekip lideri Doğan Göktekin ise çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi. Göktekin, "Pazartesi gününden bu yana itfaiye ekipleri ile beraber köpeğin kaybolduğu söylenen yere giriş yaptık. Kanalda balçık var ve nefes almak zorlaşıyor. Buna rağmen umudumuzu kaybetmeden çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz canlarını hiçe sayarak çalışmaları sürdürüyorlar. Bilinmesi gerekiyor ki hayvanlar sıkışık bulundukları durumdan kurtarılır. Kaçan bir hayvan için arama kurtarma çalışmaları yapılmaz. Ancak biz itfaiye ekipleri ile beraber vatandaşlarımızın istekleri üzerine çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kanalın kapatılmasını istediler

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah çalışmaları tamamlanan ve yetkili kurumlara teslim edilen kanalın bir an evvel kapatılması gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri, kanalın sadece sokak hayvanları için değil vatandaşlar için de tehlike arz ettiğine dikkat çekti. İstenmeyen durumların ve acı kayıpların yaşanmaması adına yetkilileri bir an evvel göreve çağıran mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını ancak diğer kurumlar tarafından üzeri kapatılması gereken kanalın uzun süredir üzeri açık halde beklediğini ifade etti.