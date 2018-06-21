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Kayıp Leyla sazlık ve bataklıkta arandı

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla sazlık ve bataklık arazide arandı.

Kayıp Leyla sazlık ve bataklıkta arandı

21 Haziran 2018 09:09

Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla jandarma ve AFAD, 7. günde köyün yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı. 

Aydemir'in köyde gidebileceği alanlar, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı. 

Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. 

Öte yandan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe de Bezirhan köyüne gelerek Aydemir ailesinin üzüntüsünü paylaştı 

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik
 

 

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