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Kayıp lise öğrencisi ölü bulundu

Van’da 11 gündür kayıp olan lise öğrencisi ölü bulundu.

Kayıp lise öğrencisi ölü bulundu

12 Kasım 2017 16:39

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki Nurullah Merter, 29 Ekim Pazar günü evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin güvenlik güçlerine haber vermesiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda Mesut Özata Anadolu Lisesi öğrencisi Merter’in cansız bedeni bugün Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulundu. Otopsi yapılmak üzere Merter’in cenazesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

Yılmaz Sönmez

Etiketler: kayıp, lise öğrencisi, van

 

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