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Kayıp Mert'ten acı haber

Ailesinin günlerdir aradığı 13 yaşındaki Mert Meydan'dan acı haber geldi. Meydan'ın dün gece trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp Mertten acı haber

11 Kasım 2016 15:27

Pazartesi günü arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için çıkan ve bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Mert Meydan’dan acı haber geldi.

Günlerdir ailesinin aradığı talihsiz çocuğa Halkalı Gümrük yolunda bir aracın çarptığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde aileyi arayarak cenazeyi Adli Tıp Kurumu'nda teşhis ettirdi. Çocuğun halası, sürücünün alkollü olduğunu iddia ederek, “15.38’de internet kafeden ayrılmış köpeklerle gezerken karşıya geçmek istemiş bu sırada sarhoş olan bir kişi tarafından ezilmiş. Biz haberini ancak dün alabildik. Çarpan sarhoş kişi hapiste, yakalanmış. Çok hızlıymış duramamış ve çarpmış. Biz polislerle birlikte aradık sürekli beraberdik ama polislerinde dün haberi olmuş burası da çok ilginç” dedi.

Acılı baba ise çocuğunun ölüm haberini emniyetten aldığını belirterek, “Çocuğumun öldüğünü çocuk bürodan öğrendim. Bana orada resmini gösterdiler orada tam anlamıyla tanıyamadım ama Adli Tıp Kurumu’nda teşhis ettim. Şoför alkollüymüş” diye konuştu.

Volkan Kayalar

Etiketler: Kayıp Mert, Mert Meydan


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