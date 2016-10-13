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Kayıp müteahhidin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da 40 gündür kendisinden haber alınamayan çırçır fabrikası sahibinin cesedi, sulama kanalında otomobilinin içinde bulundu.

Kayıp müteahhidin cesedi sulama kanalında bulundu

13 Ekim 2016 18:47

İddiaya göre, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 35'inci kilometresindeki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalında otomobil gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kanalda bulunan 63 M 3780 plakalı otomobilin çıkarılması için çekici çağırdı. Ekipler, çekici yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yaptıkları incelemede belinde tabanca bulunan çürüyen erkek cesedine rastladı. Yapılan incelemede sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı bulunan cesedin, ailesinin 40 önce kayıp başvurusunda bulunduğu işadamı Sedat Çapan'a (33) ait olduğu belirlendi. Çapan'ın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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