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Kayıp Nurullah’tan 3 gündür haber alınamıyor

Van’da 3 gündür kayıp olan Nurullah Merter isimli öğrenciden haber alınamıyor.

Kayıp Nurullahtan 3 gündür haber alınamıyor

31 Ekim 2017 18:13

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki Nurullah Merter’den 29 Ekim Pazar gününden bu yana haber alınamıyor. Yakınları, Merter’in hayatından endişe ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan amca Nurettin Merter, pazar günü saat 09.45’te evden çıkan Nurullah’tan 3 gündür haber alamadıklarını belirtti. Nurullah’ın hayatından endişe ettiklerini ve durumu ilgili yerlere bildirdiklerini dile getiren amca Merter, görenlerin kendilerini aramasını söyledi.

Nurullah Merter’i gören ve yerini bilenlerin 155 Polis İmdat hattına veya 0542 415 19 61 numaralı telefona bildirmeleri istendi. 

Yılmaz Sönmez
 

 

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