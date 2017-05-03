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Kayıp oğlunu sokak sokak gezerek arıyor

Elazığ'da 15 gün önce kaybolan şizofren hastası 35 yaşındaki Murat'ı babası Ömer Talay elinde fotoğrafı ile sokak sokak gezerek arıyor.

Kayıp oğlunu sokak sokak gezerek arıyor

03 Mayıs 2017 12:42
Kayıp oğlunu sokak sokak gezerek arıyor - Tıkla İzle

Elazığ'ın merkezinde 35 yaşındaki şizofren hastası Murat Talay, 18 Nisan'da babası ile gittiği cami çıkışında kayboldu. Namaz sonrası oğlunun kaybolduğunu fark eden 4 çocuk babası Ömer Talay, o günden beri her gün çocuğunu arıyor. Oğlunun fotoğraflarını çıkartarak belirli yerlere asan baba Talay, kendisi de eline aldığı oğlunun fotoğrafını gezdiği her yerde insanlar göstererek bulmaya çalışıyor.

Oğlu Murat'la birlikte ikindi namazını kılmak için camiye gittiklerini anımsatan baba Ömer Talay, "Namaz bittikten sonra camiden dışarı çıktım ve Murat’ın kayıp olduğunu gördüm. Her yere baktım hiçbir yerde bulamadım. Benim çocuğum şizofren hastası, şu anda ilaçlarını kullanmıyor. Yani ona bakacak biri olmazsa kendisine ve çevresine zarar verebilir" dedi.

Oğlunu kapı kapı aradığını aktaran acılı baba, "Arıyoruz bir türlü bulamıyoruz. Murat’ı görenler, lütfen 155 polis ihbar hattını arasınlar ve bizimle iletişime geçsinler. Ben Murat'ın fotoğraflarını da insanlara gösteriyorum. Maalesef yok diyorlar. Oğlumun hayatından endişe duyuyorum, ölü mü, sağ mı belli değil"diye konuştu. 

Yunus Özhanlı

Etiketler: elazığ, kayıp oğul


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