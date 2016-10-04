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Kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

Adana'da kaybolan yaşlı adam, alt tarafı çıplak halde ölü olarak bulundu.


04 Ekim 2016 13:04

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası 83 yaşındaki Muhlis Ünaldı, 30 Eylül 2016 tarihinde evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ünaldı'nın ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak yapılan aramalara rağmen, yaşlı adam bulunamadı.

Şambayadı Mahallesi ile Kabasakal mezarlığı arasında 2 Ekim 2016 günü koyun otlatan bir çoban dere kenarında alt tarafı çıplak bir erkek cesedi gördü. Polise haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, şahsın kayıp Muhlis Ünaldı'ya ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemede ceset üzerinde dış müdahale olmadığı anlaşıldı.

Ünaldı'nın cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ünaldı'nın kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.
Muhlis Ünaldı'nın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, yaşlı adam


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