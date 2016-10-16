Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş, Sinerköy Mahallesi ile Alayunt Mahallesi arasında yer alan çayın kenarından terk edilmiş 43 AV 819 plakalı aracın içerisinde kanlar içeresinde yatan şahsı görünce durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, araç içerisinde başına tabanca ile bir el ateş edilerek ölmüş vaziyetteki cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede şahsın, ailesi tarafından 24 saattir kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Ahmet Gültekin olduğunu belirlendi. Gültekin'in cesedinin aracın arka koltuğunda, ateş edilen tabancanın hemen yanında bulunması, şüpheleri intihar üzerinde yoğunlaştırdı.

Gültekin'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan ve son zamanlarda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gültekin'in kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.