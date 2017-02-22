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Kayıp postacı barajda aranıyor

Karaman’da otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra telefonla aradığı annesinden hakkını helal etmesini isteyen genç postacı ile otomobilinin bulunabilmesi için AFAD ekiplerince Fisandun Barajında tekrar arama çalışması başlatıldı.

Kayıp postacı barajda aranıyor

22 Şubat 2017 14:40

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ve posta dağıtıcılığı yapan 27 yaşındaki Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 tarihinde gece yarısı 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Ahmet Uysal'ın izine rastlanmadı. Baba Ramazan Uysal’ın geçtiğimiz hafta özel bir televizyon kanalında programa katılarak oğlu Ahmet Uysal’ın hala kayıp olduğunu söylemesi üzerine, kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi programa katılarak Ahmet Uysal’ın dövülerek öldürüldükten sonra otomobiliyle Fisandun Barajına atıldığını ileri sürmesinin ardında ekipler harekete geçti. Jandarma ve polis ekipleri, barajda geniş çaplı arama yapılabilmesi için Karaman ve Konya AFAD ekiplerinden yardım istedi. Sabah erken saatlerde Fisandun Barajına gelen AFAD ekipleri sonar cihazı ve sualtı kamerası bulunan zodyak botla barajda arama çalışması yaptı. Yapılan 5 saatlik çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yetkililer, arama çalışmalarının üç gün boyunca devam edeceğini söyledi. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: baraj, Karaman, kayıp postacı


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