Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 8 yıl önce Ramazan Murat Zülam (64) ile evlenen Hatice Zülam yaklaşık 3 ay önce Adana'ya geldi. 2 gün önce de Ramazan Murat Zülam "İstanbul'dan Adana'ya geliyorum" diyerek yola çıktı. Ancak Zülam, eşinin yanına gelmedi. Bunun üzerine şüphelenen Hatice Zülam İstanbul'daki akrabalarını aradı. Ancak onlar da Ramazan Murat'ın Adana'ya gittiğini söyledi.

Kadın kocasının kayıp olabileceğini düşünerek polise başvurdu

Bu sırada Zülam'ın bir akrabası, Ramazan Murat Zülam'ın Adana'ya geldiğini, otelde kaldığını söyledi. Hatice Zülam bu bilgiden sonra otelleri tek tek gezip kocasını aramaya başladı.

Seyhan ilçesinde kocasının kaldığı oteli tespit eden Hatice Zülam, odasına çıktığında eşini yatağında hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Zülam bu haberle yıkıldı.

Zülam'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

