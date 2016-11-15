Diğer
Kategoriler

Kayıp şahıs otelde ölü bulundu

Adana'da eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan bir kişi otelde ölü bulundu.


15 Kasım 2016 17:33

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 8 yıl önce Ramazan Murat Zülam (64) ile evlenen Hatice Zülam yaklaşık 3 ay önce Adana'ya geldi. 2 gün önce de Ramazan Murat Zülam "İstanbul'dan Adana'ya geliyorum" diyerek yola çıktı. Ancak Zülam, eşinin yanına gelmedi. Bunun üzerine şüphelenen Hatice Zülam İstanbul'daki akrabalarını aradı. Ancak onlar da Ramazan Murat'ın Adana'ya gittiğini söyledi.

Kadın kocasının kayıp olabileceğini düşünerek polise başvurdu
Bu sırada Zülam'ın bir akrabası, Ramazan Murat Zülam'ın Adana'ya geldiğini, otelde kaldığını söyledi. Hatice Zülam bu bilgiden sonra otelleri tek tek gezip kocasını aramaya başladı.
Seyhan ilçesinde kocasının kaldığı oteli tespit eden Hatice Zülam, odasına çıktığında eşini yatağında hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Zülam bu haberle yıkıldı.
Zülam'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!