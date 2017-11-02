Diğer
Kategoriler

Kayıp şahıs polis uygulamasında bulundu |Denizli haberleri

Denizli polisinin yaptığı ‘Güvenli Eğitim Uygulaması’nda İstanbul’da kayıp ihbarı yapılan bir şahıs bulundu.

Kayıp şahıs polis uygulamasında bulundu |Denizli haberleri

02 Kasım 2017 23:57

Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Yabancılar Şube ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus ekiplerinin katılımı ile 19.00-22.00 saatleri arasında Çamlaraltı Mahallesi'nde "Güvenli Eğitim Uygulaması" adı altında umuma açık mekanlarda uygulama yapıldı. 32 ekip ve 81 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 35 umuma açık yerde kontroller yapıldı. 7 kişiye kapalı mekanda sigara içilmesinden dolayı toplam 813 TL idari para cezası kesilirken, 3 iş yeri ile ilgili kapalı mekanda sigara içirilmesinden dolayı tutanak hazırlandı.

913 kişinin GBT sorgulaması yapıldığı uygulamada, cezaevi firarisi olarak aranan bir şahıs yakalandı. 3 yoklama kaçağı şahıs ve bir yabancı şahsa başka ilde oturma izni bulunduğundan tebliğ yapıldı. Denetimde kimliksiz bir şahısa işlem yapılırken, İstanbul Bayrampaşa İlçe Amirliğine hakkında kayıp ilanı verilen 39 yaşındaki S.U. bulundu. Kayıp ilanı veren yakınlarına haber verilen S.U. Kınıklı Karakoluna götürüldü. 

Bayram Coşkun
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç