Kayıp şahıs Seyhan Nehri’nde ölü bulundu

Olay, Seyhan Nehri Devlet Su İşleri (DSİ) eski baraj kapaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi 37 yaşındaki Hacı Ahmet Gürel’den haber alamıyordu. Bunun üzerine kayıp ilanı verdi. Bugün çevredeki vatandaşlar Seyhan Nehri eski baraj kapaklarında bir ceset gördü ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu sualtı polisine bildirdi. Sualtı polisi cesedi sudan çıkarttı. Ardından olay yeri polisinin yaptığı incelemede, cesedin Hacı Ahmet Gürel’e ait olduğu belirlendi.

Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Süleyman Cenk İdaye

