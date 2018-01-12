Kayıp şahıslar donmak üzereyken bulundu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kiş, merkez Mezitli ilçesi Fındıkpınarı yaylası Durnaz mevkiinden bir arkadaşı ile birlikte doğa yürüyüşü yapmak üzere yola çıktıklarını, ancak bir süre sonra kaybolduklarını, bölgenin karla kaplı olmasından dolayı donmak üzere olduklarını bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların cep telefonlarından konum bilgileri ve karlı arazideki ayak izlerinden yerlerini tespit ederek, AFAD ekipleri ve AFAD’a ait kar aracının da yardımıyla yaşları 72 ve 74 olan iki yaşlı adamı, Fındıkpınarı Mahallesi Kekik Koyağı mevkiinde aynı gün saat 23.30 sıralarında bularak kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde herhangi problemlerinin olmadığı tespit edilen şahıslar, önce Kuzucubelen Jandarma Karakolu'na götürüldü oradan da evlerine ulaştırıldı.