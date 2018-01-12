Diğer
Kategoriler

Kayıp şahıslar donmak üzereyken bulundu

Mersin'de doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları karlı arazide kaybolan yaşlı 2 şahıs, jandarma ve AFAD ekiplerince donmak üzere iken bulundu.

Kayıp şahıslar donmak üzereyken bulundu

12 Ocak 2018 16:12

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kiş, merkez Mezitli ilçesi Fındıkpınarı yaylası Durnaz mevkiinden bir arkadaşı ile birlikte doğa yürüyüşü yapmak üzere yola çıktıklarını, ancak bir süre sonra kaybolduklarını, bölgenin karla kaplı olmasından dolayı donmak üzere olduklarını bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların cep telefonlarından konum bilgileri ve karlı arazideki ayak izlerinden yerlerini tespit ederek, AFAD ekipleri ve AFAD’a ait kar aracının da yardımıyla yaşları 72 ve 74 olan iki yaşlı adamı, Fındıkpınarı Mahallesi Kekik Koyağı mevkiinde aynı gün saat 23.30 sıralarında bularak kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde herhangi problemlerinin olmadığı tespit edilen şahıslar, önce Kuzucubelen Jandarma Karakolu'na götürüldü oradan da evlerine ulaştırıldı. 

Etiketler: kayıp şahıslar, mersin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç