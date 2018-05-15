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Kayıp şahsın cesedini iz köpeği buldu

Adana'da kaybolan bir kişinin cesedi "Grow" adlı iz takip köpeği tarafından bulundu.

Kayıp şahsın cesedini iz köpeği buldu

15 Mayıs 2018 10:02

Edinilen bilgiye göre, 10 Mayıs Perşembe günü merkez Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve özel bir şirkette çalışan Mahmut Şahin (38) bir daha dönmedi. Ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bu sırada 12 Mayıs günü ise 155'i arayan bir kişi 01 EPA 98 plakalı otomobili Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi, Aytaç Durak Caddesi'nde iki gündür park halinde olduğu ihbarını yapınca polis harekete geçti. Plakadan yapılan sorgulamada otomobilin iki gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Mahmut Şahin'e (38) ait olduğu tespit edildi. Polis çevrede arama yaptı ama kimseye rastlamadı. Bunun üzerine olay yerine 'Grow' isimli koku molekülü iz takip köpeği getirildi. Köpeğe kaybolan şahsın atleti koklatılarak çevrede arama yapması istendi. Otomobilin yanından başlayan aramada köpek önce tarlaya daha sonrada ormanlık alana doğru gitti. Kısa süre sonra ise polis köpeğin gittiği yerde Şahin'in ağaca asılı bedenini buldu. Polis olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Ekipler şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Yapılan ilk incelemede Şahin'in özel bir şirkette çalıştığı, borcu olduğu, bu nedenle kendini ağaca asarak intihar ettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiden sonra cenaze ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.  

Fatih Keçe
 

 

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