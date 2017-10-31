Kayıp şehit Halil Ziya 53 yıl sonra toprağa verildi

Güney Kıbrıs'ın Larnaka bölgesinde 17 Mayıs 1964’te şehit edilen, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla 53 yıl sonra cenazesi bulunan kayıp şehit Halil Ziya askeri törenle Mormenekşe Mezarlığı’na defnedildi. Şehidin torunu Gökhan Öztürk, dedesinin bulunması için annesi Nurten Öztürk’ün 2000’li yıllarda çok mücadele ettiğini ancak Gazeteci-Yazar Sevgül Uludağ ile tanışıncaya kadar bir sonuca ulaşamadığını, Uludağ’ın şehidin bulunması için çok çaba sarf ettiğini belirterek, “Bilinmezlikle ve ona hasret geçen 53 yıldan sonra Çite köyü yakınındaki dere yatağında beton su kanalının altında bulunduğu haberi geldi” dedi.

Ayrıca şehidin torunu Şair Bedia Balses de “dedeme vedayı geç de olsa yapıyoruz” diyerek, babası merhum Cemal Balses’in, babası Şehit Halil Ziya için yazdığı şiiri okudu.

Emir Abdurrahman Bulut

