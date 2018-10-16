Kayıp Suudi gazeteci ile ilgili yeni gelişme

Kriminal dilde ‘Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneği toplandığı öğrenilirken, konuttaki su kuyusunun da aranacağı ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı. Kriminal dilde ‘Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel ışık tutularak kullanılan kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin elde edildiği öğrenildi.

Bu akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait tarifeli uçakla ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin Riyad'a gitmiş olmasının polisin çalışmasına engel teşkil etmediği ileri sürüldü. Arama ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği, çalışmaların her koşulda süreceği ifade edilirken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri konsolosluk binasında ve diplomatik temsilciliğin bağlandığı kanalizasyonda numuneler elde etti. Diplomatik temsilciliğin merkezindeki bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöpleri ve çöp tenekeleri dahil çok sayıda materyal incelenmek üzere el konuldu.

Uzman ekiplerce elde edilen bulgular ve deliller, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha kapsamlı incelenmek üzere Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu gece araştırma için girecek ekiplerin kapalı garaj ile daha önce konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştıracağı ileri sürüldü. Bu araştırma için görevlendirilen ceset aramada kullanılan ‘blue malinois' cinsi ceset köpeğinin de diplomatik temsilciliğe götürüldüğü, ancak arama heyetinde yer alan Suudi ekibin saatlerdir konuta gelmemesi nedeniyle aramaların ertelenebileceği ileri sürüldü.

Sadık Kahraman

