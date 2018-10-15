Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme

Edinilen bilgilere göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili ortak inceleme yapılması öngörülürken, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen heyetin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Suudi heyeti taşıyan 10'a yakın araç konvoyunun, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldiği, burada ilgili emniyet yetkilileri ile temas kurduğu ileri sürüldü.

Suudi heyet, emniyetten ayrıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmak için Türkiye'ye gelen Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 2 saat boyunca bilgi aldı. Heyet daha sonra emniyetten ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma için Türkiye'de bulunan Suudi heyet, öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca Terörle Mücadele Şubesi'nde emniyet yetkililerinden bilgi alan heyet, ardından buradan ayrıldı.

Sadık Kahraman - Oğuzcan Yazar

