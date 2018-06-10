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Kayıp tekne karaya oturmuş olarak bulundu

Çanakkale’den Bodrum’a seyir halindeyken irtibatı kesilen tekne Ayvalık açıklarına karaya oturmuş olarak bulundu. Tekne sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Kayıp tekne karaya oturmuş olarak bulundu

10 Haziran 2018 14:43

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den Bodrum’a intikal etmek üzere yelkenli bir tekne ile denize açılan iki şahıstan haber alınamadığı ihbarı alındı. Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 3 Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinde Delfin isimli tekne, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi güneyinde karaya oturmuş halde tespit edildi. Teknede bulunan iki kişi Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Şahısların GSM telefonları ile iletişim kuramadıkları öğrenildi.

Sahil Güvenlik botu tarafından karaya oturduğu yerden kurtarılan tekneye, Ayvalık Limanı’na intikali süresince Sahil Güvenlik eşlik etti. 

Emrah Elmas

 

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