Kayıp turizmci başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 00.30 sıralarında Alanya Hacımehmetli Mahallesi’ndeki bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş araziden silah sesi geldiği ihbarını değerlendiren polis, kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, ailesi tarafından 6 saat önce kayıp başvurusunda bulunan 4 yıldızlı otelin sahibi olduğu öğrenilen 54 yaşındaki H.Y.A.'yı kendisine ait 07 HLG 59 plakalı otomobilin yanından tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu. İntihar ettiği şüphesi üzerine durulan H.Y.A.'nın cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan H.Y.A.'nın bankalara borçları olduğu ve tefeciden yüklü miktar para aldığı iddia edildi.

Erdal Anak

