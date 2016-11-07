İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Enis Eren (22), 25 Ekim’de kaldığı evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Enes Eren’in cansız bedeni Çamurlu Mahallesi kırsalı Kusuk mevkiinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde üniversiteli gence ait ayakkabının bu bölgede bulunmasının ardından aramalar bölgede yoğunlaştırılmıştı. Baba Muharrem Eren’in de katıldığı arama çalışmalarında güvenlik güçleri gencin cesedini dağlık alanda buldu. Uzun süre önce öldüğü tespit edilen gencin cesedi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri tarafından dağlık alandan indirildi. Baba Muharrem Eren, oğlunu teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu. Gencin cesedi, daha sonra cenaze aracı ile Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından gencin cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine götürülecek.

Cahit Özçelik