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Kayıp vatandaşın cesedi bulundu

İzmir’in Tire İlçesi’nde Kurban Bayramı’nın birinci günü ortadan kaybolan Veli Köprülü isimli vatandaş 5 gün sonra arazide ölü olarak bulundu.

Kayıp vatandaşın cesedi bulundu

19 Eylül 2016 07:31

Tire’de ailesinin 5 gündür kendisinden haber alamadığı ve Tire ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp bildirisinde bulunduğu evli ve 2 çocuk babası Veli K. (60) isimli şahıs, Tire Yeni Sanayi Sitesi’ndeki boş bir arazide ölü olarak bulundu. Talihsiz adamı, bölgede odun toplayan Ali Yılmaz isimli bir vatandaş gördü ve durumu polise bildirdi.

BİR SÜREDİR KAYIPTI
Bir vatandaş tarafından ölü bulunan Veli K’nın Kurban Bayramı’nın birinci günü öğle saatlerinde arkadaşları ile telefonda görüştüğü, ailesinin 13 Eylül 2016 günü Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp bildirisinde bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Cesedi bulunan Veli Köprülü’nün 6 Eylül 2016 tarihinde Tire’ de ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ve Tire Devlet Hastanesi’nde bir süre tedavi altında tutulduğu öğrenildi. Köprülü’nün cesedinin bulunduğu yerde, sigarası çakmağı, kıyafetleri, kimliği, yüzde 41 engelli olduğunu gösteren engelli kartı ve 20 lira para bulundu.

ODUN TOPLARKEN BULDU
Köprülü’nün cesedini bulan Ali Yılmaz civarda odun toplarken cesedi gördüğünü ve polisi aradığını ifade ederek, “Ben odun topluyorum buralarda. Bu tarafa geldim baktım. Önce manken zannettim. Sonra baktım ki ceset. Ondan sonra 155’i aradım geldiler buraya” dedi. Kısa süre içinde olay yerine intikal eden Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinin güvenliğini alarak, incelemelerde bulundular. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

Etiketler: İzmir Adli Tıp Morgu, Tire ilçe Emniyet Müdürlüğü


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