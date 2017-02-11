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Kayıp vatandaşların teröristler tarafından öldürüldüğü tespit edildi

Tunceli’de 5 aydan bu yana kayıp olan 2 vatandaşın PKK’lı teröristler tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Kayıp vatandaşların teröristler tarafından öldürüldüğü tespit edildi

11 Şubat 2017 09:51

Tunceli Valiliği, 9 Eylül 2016 günü Hozat ilçesi kırsalında bir aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından patlatılan el yapımı patlayıcı olayında orman kesim işiyle uğraşan ve 5 aydan bu yana haber alınamayan 2 vatandaşın öldüğünün tespit edildiği bildirdi.

Valilikten açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamada, "09 Eylül 2016 günü Hozat ilçemiz kırsalında terör örgütü mensuplarınca yola döşenen yüksek miktarda EYP düzeneği sivil bir aracın geçişi esnasında patlatılmış, olay yerinde parçalanmış halde bulunan araçta orman kesimi işiyle iştigal eden 3 özel müteşebbisin bulunduğu ve şahıslardan 1'inin olay yerinde öldüğü tespit edilmişti. Devam eden çalışmalar neticesinde araçta bulunan DNA örneklerinden diğer 2 vatandaşımızın da hayatlarını kaybettiği tespit edilmiştir" denildi. 

Ercan Topaç
 

Etiketler: kayıp, pkk, terörist, Tunceli Valiliği


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