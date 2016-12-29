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Kayıp yaşlı adam 3 gündür aranıyor

Elazığ’da 3 gün önce kaybolan yaşlı bir adam, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor.


29 Aralık 2016 16:09

Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık’ta merkeze bağlı Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 85 yaşındaki Hasan Katırcı, kent merkezine geldi. Katırcı’nın ailesi, akşama kadar Katırcı’dan haber alamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile birlikte bugüne kadar arama yaptı ancak Katırcı bulunamadı.

Babasının 3 gündür kayıp olduğunu belirten İbrahim Katırcı, “Kurtarma ekipleri ve kendimiz tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bir türlü babama ulaşamadık. En son kayıp olduğu gün akşam saatlerinde Elazığ merkezde görülmüş, sonra da gören olmamış. Bir ilçede babama benzeyen biri olduğunu söylediler, gittim baktım ama o değildi. Umudumuz sürüyor, görenlerin haber vermesini istiyorum” dedi.
Yaşlı adamın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: kayıp yaşlı adam


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