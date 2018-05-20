Kayıp yaşlı adamın cesedi 51 gün sonra denizden çıktı

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma'nın Gökçeler köyünde ikamet eden 4 çocuk babası Hayri Kaya'dan geçen Mart ayında evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Kaya'yı arama çalışması başlatan AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, Kaya'nın kıyafetlerini nehir kenarında buldu. Bunun üzerine Filyos Çayı'nda geniş çaplı arama yapıldı ancak aramalar sonuçsuz kaldı. Kaya'nın cansız bedeni 51 gün sonra Sazköy sahilinde kıyıya vurmuş halde bulundu. Köylüler tarafından bulunan Kaya'nın cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülcan Çolak

