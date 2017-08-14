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Kayıp yaşlı adamın kafası bulundu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi günü evinden ayrılıp Alayaka Kırsal Mahallesi yakınlarında kaybolan 79 yaşındaki şahıs ölü bulundu.

Kayıp yaşlı adamın kafası bulundu

14 Ağustos 2017 14:36

24 Temmuz Pazartesi günü eşine tarlaya gideceğini söyleyerek evden ayrılan Demiral Güngör'ün cesedi parçalanmış olarak bulundu. 79 yaşındaki Güngör'ün evine yaklaşık 2 buçuk kilometre uzağında bir köylü tarafından kafatası bulundu. Kafatasını bulan şahıs durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler, şahsın kaybolan Demiral Güngör olduğunu tespit etti. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Demiral’ın cesedinin vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.  

Necip Karatuna

Etiketler: balıkesir, kayıp yaşlı adam


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