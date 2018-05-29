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Kayıp zihinsel engelli genç Muş'ta bulundu!

Muğla Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde, hastaneye gitmek üzere yola çıkan ve bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla Muş’ta bulundu.

Kayıp zihinsel engelli genç Muşta bulundu!

29 Mayıs 2018 14:35

Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi’nde, geçtiğimiz 25 Mayıs Cuma günü hastaneye gitmek üzere sabah 07.00 sıralarında evden çıkan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir kaybolmuştu. 

Aydemir ailesi, zihinsel engelli oğulları Mürsel’den 4 gündür haber alamadıklarını ifade ederek; Mürsel’i görenlerin emniyet güçlerine haber vermelerini rica etmişti. 

Muhsin-Ayşe Aydemir çiftinin oğlu Mürsel Aydemir, bugün Muş’un Varto ilçesinde bulundu. Zihinsel engelli gencin, Muş ilinin Varto ilçesinde bir otele giriş yaparken bulunduğu öğrenildi. 

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, birçok kamera kaydını inceleyerek titiz ve detaylı çalışma yapması sonucu bulunan Mürsel, herkesin yüreğine su serpti. 

Mürsel’in babası Muhsin Aydemir, oğlunun kayıp haberinin ardından yardımcı olabilmek için herkesin seferber olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Oğlumuzu bulmanın sevincini yaşıyoruz. Sağ salim oğlumuzu bulduk. Kayıp ihbarının ardından ilgi gösteren, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Emniyet güçlerine, gerçekleştirmiş oldukları detaylı çalışmalardan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Kayıp haberine duyarlı olan ve oğlumu bulmak için yardımcı olan herkese tekrar teşekkürler.”  

Demet Leyne
 

 

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