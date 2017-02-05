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Kayıp zihinsel engelli kadından 47 gündür haber alınamıyor

Adıyaman'da kaybolan zihinsel engelli kadından 47 gündür haber alınamıyor.


05 Şubat 2017 12:46

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da 50 yaşındaki Fatma Çalım 47 gün önce ortadan kayboldu. Zihinsel engelli olan Çalım'ın ailesi olayı polise bildirirken, kendi imkanlarıyla yürüttüğü arama çalışmalarından ise bir netice alamadı. Zihinsel engelli kadından 47 gündür haber alamayan ailesi, otobüs durakları, hastane çevreleri ve çevre mahallelere kayıp ilanları astı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tüm polislere bildirilen kadının eşkal bilgileri SMS olarak vatandaşlara da atıldı. Vatandaşların cep telefonlarına atılan mesajda, “Kayıp Fatma Çalım 50 yaş, 1.60 boy, 70 kilogram, zihinsel engelli, esmer tenli, siyah gözlü, siyah saçlı, yüzü lekeli, üzerinde krem hırka, mor kazak, siyah etek mevcut. Görenlerin 155’e veya en yakın polis merkezine bilgi vermeleri rica olunur” ifadeleri yer aldı. 

Cihan Kizir
 


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