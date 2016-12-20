Aksaray'da 2 Aralık Cuma günü kaybolan ve kendisinden bir haber alınamayan 35 yaşındaki zihinsel engelli Ferhat Örün için Hasan Dağı ve Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) arama çalışmaları yapan Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri bir sonuca ulaşamayınca iki gün de iz sürme köpekleri ile arama yapıldı. Yapılan aramaların sonuç vermemesi üzerine zihinsel engelli Ferhat Örün’ün ailesinden gelen bir ihbar ekipleri tekrar harekete geçirdi. OSB bölgesinde bir kanalda olabileceği ihbarını alan ekipler kısa sürede bölgeye gelerek kanalda arama yaptı. Kanalın otlarla kaplanmış olması üzerine iş makinelerini devreye sokan kurtarma ekipleri iş makineleri yardımıyla 8 kilometre uzunluğundaki kanalda Ferhat Örün’ü aradı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

"Görenler, duyanlar haber etsin"

Ferhat Örün’ün izine hiçbir yerde rastlanmazken, arama çalışmalarına katılan kardeşi İhsan Örün (27), “Hala hiçbir sonuç alamadık, bulamadık. Görenler, duyanlar, Allah rızası için bir yardım etsinler, haber versinler. AFAD ekipleriyle birlikte arıyoruz. Köyden de arkadaşları getirdik, onlarla da arama yapıyoruz. Ama hiçbir şey bulamıyoruz. Çok zor durumdayız, ne çektiğimizi biz biliriz” dedi.

Yasin Can