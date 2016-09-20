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Kayısı çekirdeğinden zehirlenme iddiaları tepki

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sami Payza, kayısı çekirdeğinin öldürücü olduğu yönünde çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ifade ederek, “Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu ve benzeri haberlerin kimseye bir faydası olmadığı gibi, ülke ekonomisine de gelecekte zarar verebileceğini unutmamak gerekir” dedi.


20 Eylül 2016 17:21

Niğde'de bir kız çocuğunun iddiaya göre kayısı çekirdeği yedikten sonra zehirlenmesinin medyaya yansımasından sonra kamuoyunda ‘Kayısı çekirdeğinden zehirlendi’ şeklinde bir algı oluştuğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sami Payza, amigdalin maddesinin sadece acı kayısı tohumlarında bulunduğunu tatlı kayısı tohumlarında (çekirdeğinde) bulunmadığını ifade etti.
Amigdalin maddesinin tatlı kayısı çekirdeğinde bulunmadığını belirten Payza, “Acı kayısı çekirdeği gıda veya çerez olarak tüketilmemekte, sahip oldukları kimyasal bileşim nedeniyle sadece ilaç ve kozmetik sanayisinde ilaç ve kozmetik ürünlerin imalatında ham madde olarak kullanılmakta ve bu amaçla ihraç edilmektedir. Amigdalin maddesi acı kayısı çekirdeklerinin yanı sıra acı badem, şeftali, vişne ve erik tohumlarında da bulunmaktadır” diye konuştu.

Tatlı kayısı çekirdeği yüzyıllardır çerez ve şekerlemede kullanıldığına dikkat çeken Payza, “Tatlı kayısı çekirdeği yüzyıllardan beri tüm dünyada çerez ve şekerleme imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bugün kavrulmuş tatlı kayısı çekirdeği Fransız ve İtalyan mutfağında tatlı, pasta ve ekmek imalatında da kullanılmaktadır. Kayısı çekirdeğini ilimizde yıllardır çocuklarımız şifa niyetine yemekte ve bugüne kadar her hangi bir tıbbi literatürde zararlı bir yanına rastlanmamıştır. TÜBİTAK ve İnönü Üniversitesi’nde tarafından yapılan araştırmalar, tatlı kayısı çekirdeğinin sağlığa yararlı yönleriyle ilgili birçok bilimsel araştırma yapılmış ve bu araştırmalar bilim dergilerinde yayınlanmıştır. Tatlı kayısı çekirdeğinin sağlığa yararlı yönünü ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Zira ilimiz ve ülke ekonomisine yıllık 350-400 milyon dolar girdi sağlayan kayısı ve yan ürünlerine yönelik yapılan açıklamayı talihsiz ve art niyetli yapılmış bir açıklama olarak düşünmekteyiz” diye konuştu.

Payza, İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bayram Murat Asma’ya da konuyla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 

Etiketler: kayısı çekirdeği, zehirlenme iddiaları


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