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Kayısı da ilkbahar hastalıklarına karşı çiftçiler uyarıldı

Malatya’da çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısı ağaçlarında yaklaşan ilkbahar ile birlikte ilaçlamaların zamanında yapılası uyarısında bulunuldu.

Kayısı da ilkbahar hastalıklarına karşı çiftçiler uyarıldı

20 Şubat 2017 16:28

Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Tahir Macit, dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan kayısının çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olduğunu belirterek bu nedenle kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalık ve zararlılarla bilinçli ve etkili mücadele yapılması gerektiğini belirtti.

Özellikle kayısı ağaçlarında ilkbaharda yaprak delen (çil), bakteriyel kanser zamklanma ve monilya hastalıklarına karşı koruyucu olarak mücadelenin yapılması gerektiğini vurgulayan Macit, mücadelenin ise kayısı ağaçlarında pembe tomurcuk döneminde başlanılmasının önemine değindi.

Kayısı ağaçlarında oluşan hastalıklar hakkında detaylı bilgiler veren Macit, bu hastalıklarla mücadelenin ise kültürel ve kimyasal olmak üzere iki kategoride olduğunu söyledi.

İl Müdür vekili Macit, hastalıklarla mücadelede çiftçilerin daha geniş bilgi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık il veya ilçe müdürlüklerine başvurmalarını istedi. 

Etiketler: kayısı, Malatya


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