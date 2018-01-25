Kayısıyı kar vurdu

Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı kayısı ağaçlarını vurdu. Sadece Fatihköyü ve Bağköyü mahallelerinde 4 bine yakın kayısı ağacının zarar gördüğü, Levent bölgesinde de 10 binin üzerinde kayısı ağacının aşırı kar yağışı nedeniyle dallarının tamamen kırıldığı, bazı ağaçların ise ortadan iki ayrıldığı belirtildi.

“Gözümüzden esirgediğimiz kayısı ağaçlarımız tamamen tahrip oldu”

İlçeye bağlı Bağköyü Mahallesi'nde 30 yıldır kayısı üreciliği yapan 63 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, aşırı kar yağışının bir afet olduğunu belirterek, “Gözümüzden esirgediğimiz kayısı ağaçlarımız tamamen tahrip oldu, 63 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Tarih böyle bir durumu yazmamıştır, çiftçi mağdur, yapacak bir şey yok devletin el uzatıp yardım etmesini umuyoruz” şeklinde konuştu

“Kapsamlı bir çalışma yapacağız”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz ise rakımın yüksek olduğu Levent ve Kürecik bölgelerinde zararın çok büyük olduğunu kaydederek, konuyla ilgili olarak mahalle muhtarlıkları ile birlikte çalışma yürüttüklerini, kapsamlı bir açıklamanın ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Öte yandan, Levent ve Kürecik bölgelerinde yoğun kar yağışının devam ettiği bildirildi.

Hasan Eryılmaz

