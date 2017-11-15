Kayıtdışı istihdama esnek bariyer

Fransa’da '60'lardan, İtalya’da '90'ların ikinci yarısından itibaren uygulanmaya başlanan, İngiltere ve Hollanda’da ise geçmişi çok daha eskiye dayanan; halk arasındaki tabiri ile 'Esnek İşgücü Yasası' resmi adı ile ise 'Geçici İş İlişkisi Kanunu', Türkiye’de geçen yıl itibariyle onandı. Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına imkân tanıyan kanunun çıkmasının ardından, 2017 yılı içinde bu hizmeti vermek için başvuruda bulunan ve İŞKUR’dan onay alan özel istihdam bürolarının başlattığı hareketlilik, kanuna ilişkin farklı gündemler oluşturmaya başladı. İşe alım ve danışmanlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren REED’in Türkiye yapılanması 'Geçici İş İlişkisi Kanunu' konusunda düzenlediği bilgilendirme toplantısında bilgiler verdi. 'Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Kurma Kanunu'nun kayıtdışının önüne geçeceği, farklı nedenlerden iş yaşamının dışında kalmış kişileri ekonomiye kazandıracağı ise diğer tahminler arasında yer alıyor.

REED’in dünyada 5 bini aşkın kuruluşta, 20 bini aşkın geçici iş ilişkisi kurduğunu anlatan REED Global Yürütme Kurulu Başkanı Tom Lovell, "Avrupa’da istikrarlı bir şekilde artan özel istihdam büroları üzerinden geçici süreli iş ilişkisi, genel istihdamın yüzde 2’sini oluşturuyor. 2008 yılında Özel İstihdam Bürolarına bağlı çalışanlara ilişkin önergenin Avrupa Birliğince kabulü ve 2011 yılında üye ülkelerce uyumlaştırılmasından bu yana bu oran yükseliyor. İngiltere’de geçici iş ilişkisi ile iş yaşamına katılan kesim genel istihdamın yüzde 4’nü oluşturuyor. Bu Avrupa ülkeleri arasındaki en büyük oran. Fransa, Hollanda ve Almanya’da da oranlar gayet yüksek. Geçici İş İlişkisi Kanunu kapsamında istihdam edilen çalışanlar arasında yapılan ve Kasım ayında yayımlanan bir araştırmaya göre; çalışanların yüzde 48’i esnek işgücü sisteminin kendilerine sınırsız süreli sözleşmeli bir işten daha iyi bir kariyer büyümesi sunacağına inanıyor. Yüzde 38’i kendini daha avantajlı ve güvende hissediyor. Yüzde 63’ü ise sistemin kendilerini daha donanımlı bir hale getirdiğine inanıyor" dedi.

Fırat Aksoy