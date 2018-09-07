Kaykaylı gençlerin tehlikeli yolculuğu



Beykoz sahil yolunda kaykaylı iki genç bir motosikletliye sağlı sollu tutunarak yanlarından geçen araçlara aldırış etmeden yolculuk yaptı.

Trafikte gençlerin arkasından gelen sürücüler kaza riskine karşın geçmeyerek uzun süre arkasından takip etti. Bir süre böyle ilerleyen sürücüler sonrasında ise gençleri geçerek yollarına devam etti. Kaykaylı gençler park halindeki araçlara silme geçerken, kaydedildiklerini anlayınca motosikleti bıraktı. Gençlerin hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye düşürdüğü o anlar ise kameraya yansıdı.

Mustafa Biçer