Kaymakam Erdem: 'Bu ülkenin mayası da insanı da sağlam evelallah'

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde,'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbeti tutan vatandaşların darbe girişimine tepkilerini, duygu ve düşüncelerini yazmaları için Hükümet Konağı önüne '15 Temmuz Anı Defteri' konulmuştu.



Reşadiye'de yüzlerce kişinin yazdığı anı defterini inceleyen Kaymakam Erdem, Nilsu Er (8), ismini belirtmeyen asker eşi ve Celal Akdeniz isimli bir köylü vatandaşın yazmış olduğu yazıları fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşan Erdem,"Bu ülkenin mayası da insanı da sağlam evelallah" dedi.

Hasan Ay