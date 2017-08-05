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Kaymakam Erdem: 'Bu ülkenin mayası da insanı da sağlam evelallah'

Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, 15 Temmuz anı defterindeki üç yazıyı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaymakam Erdem: Bu ülkenin mayası da insanı da sağlam evelallah

05 Ağustos 2017 14:18

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde,'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbeti tutan vatandaşların darbe girişimine tepkilerini, duygu ve düşüncelerini yazmaları için Hükümet Konağı önüne '15 Temmuz Anı Defteri' konulmuştu.

Reşadiye'de yüzlerce kişinin yazdığı anı defterini inceleyen Kaymakam Erdem, Nilsu Er (8), ismini belirtmeyen asker eşi ve Celal Akdeniz isimli bir köylü vatandaşın yazmış olduğu yazıları fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşan Erdem,"Bu ülkenin mayası da insanı da sağlam evelallah" dedi. 

Hasan Ay

 


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