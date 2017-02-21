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Kaymakam Kardak kayalıklarında inceleme yaptı

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, kolluk kuvvetleri ile birlikte Kardak kayalıklarına giderek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kardak kayalıklarında inceleme yaptı

21 Şubat 2017 16:42

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin ardından Ege Denizi’nde yaşanan hareketlilik 2 gün önce hat safhaya çıkmıştı. Bugün ise bölgede sessizlik hakim oldu. Öğlen saatlerinde Turgutreis açıklarından gelen Sahil Güvenlik botu Kardak kayalıklarına 2 metre kadar yaklaştı.

Bir süre kayalıkların yakınına duran botta bulunan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Yılmaz’a incelemeleri sırasında İlçe Garnizon Komutanı İzzet Adagideli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin ve Bodrum İlçe Emniyet Müdür Haluk Baş eşlik etti. Kale önünden Sahil Güvenlik botuna binen Kaymakam Yılmaz’ın Gümbet, Bitez, Ortakent, Bağla, Turgutres, Gümüşlük ve Yalıkavak koylarında incelemelerde bulunduğu daha sonra ise Kardak kayalıklarına gelerek bölgedeki önlemler hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Öte yandan, 170 metre uzunluğundaki bir geminin Kardak kayalıkları önünden geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

(Eren Ayhan / İHA)

Etiketler: Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Orgeneral Hulusi Akar


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