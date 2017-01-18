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Kaymakam Okur: “Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni Dünya bilmeli”

Dünyada bir ilk olma özelliğine sahip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezen Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, “Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, ilçemiz için büyük avantaj, müzenin varlığını Türkiye ve Dünya bilmeli” dedi.

Kaymakam Okur: “Türkiye Deniz Canlıları Müzesini Dünya bilmeli”

18 Ocak 2017 10:32

 Kalamar’dan Ahtapot’a, Köpek Balığı’ndan Kılıç Balığı’na, Palamut’tan Fener’e, Vatoz’dan Orkinos’a kadar bin 500 balık türünün bulunduğu dünyada ilk kez ‘Balıkçı Kenan’ ismiyle bilinen Kenan Balcı tarafından kurulan,Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’dan tam not aldı.

 Kaymakam Okur, mumyalanmış deniz canlılarını inceledi
Beylikdüzü’nün yeni Kaymakamı Mehmet Okur göreve başlamasının hemen ardından başladığı bölge gezisi kapsamında Balıkçı Kenan’ın kurduğu Türkiye Deniz Canlıları müzesini ziyaret etti. Balıkçı Kenan tesislerinin sahibi Kenan Balcı ile önce balık tezgahını inceleyen ardından da Kenan Balcı’nın Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde kurduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesini gezen Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, çeşitli deniz materyalleri ve mumya deniz canlılarını inceleyip, müzede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Herkes bu müzeyi bilmeli
Göreve başladığı Beylikdüzü ilçesini kısa zamanda çok sevdiğini dile getiren Kaymakam Mehmet Okur, Türkiye ve dünyada bir ilk olan müzenin ise Beylikdüzü’nde olmasının ilçe halkı için büyük bir avantaj olduğuna söylen Kaymakam Okur, “Anlaşılan o ki meşakkatli bir çalışma yapılmış. Bu yerin büyük emek verilerek oluşturulduğu her yönden ortada. İlçemiz için büyük bir avantaj olan bu müze daha da geliştirilmeli, desteklenmeli. Böyle bir müzenin var olduğunu; İstanbul, Türkiye ve Dünya bilmeli” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Balıkçı Kenan, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi


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