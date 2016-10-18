AK Parti’nin Bakırköy’deki merkez binasında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Adem Öztürk ve Emniyet Müdürü Murat Çetiner'i, AK Parti İlçe Başkanı Aysun Çelikler karşıladı. Ziyarette AK Parti Bakırköy Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Servet Toroman ve AK Parti Bakırköy ilçe Başkan Vekili Halit Cebeci de yer aldı. İlçelerinde 15 Temmuz'dan sonra siyasi partililerle yakın iş birliği içerisinde olmaya çalıştıklarını belirten Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, belirli istişarelerde bulunmak üzere bugün de AK Parti Bakırköy teşkilatını ziyaret ettiklerini söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Aysun Çelikler'e kendileri ve emniyet teşkilatı ile özellikle 15 Temmuz gecesi çok yakın iş birliği içerisinde oldukları için teşekkür ettiklerini dile getiren Öztürk, “İlçemizde özelikle asayişin sağlanması noktasında ve 15 Temmuz sonrasında birlik, beraberlik ruhunun oluşması noktasında Aysun başkanımızın çok ciddi katkıları oldu. Kendileri ile birlikte 15 Temmuz'dan sonra da demokrasi mitinglerine bilfiil katıldık, demokrasi mitinglerinde de çok güzel çalışmalar yaptılar. Bugünkü ziyarette özelikle FETÖ ile ilgili mücadele kapsamında yine ortak çalışmalarımızı konuştuk. Özellikle Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner de gerçekten 15 Temmuz'un hem gecesinde hem de sonrasında ilçemizde ki tüm emniyet mensubu arkadaşlarımızla birlikte büyük bir fedakarlıkla çalıştılar, görevlerini hakkı ile ifa ettiler. Kendilerini takdirle, şükranla bir kez daha anıyoruz" dedi.

"Ülkemiz çok kritik süreçlerden geçti"

Kaymakamı Adem Öztürk’ün ve Emniyet Müdürü Murat Çetiner’in ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Başkanı Aysun Çelikler, “ 15 Temmuz gecesi ve bugüne kadar gelen süreçte Kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve diğer siyasi parti başkanlarıyla süreci beraber yürüttük. Özellikle bu süreçte başta Kaymakamımız ve emniyet müdürümüzün çok yoğun destekleri ve çalışmaları ile birlikte süreci atlattık. Gerçekten ülkemiz çok kritik süreçlerden geçti bu kritik süreç halen de devam ediyor lakin Kaymakamımızın söylediği gibi biz kendi ilçemizde bu süreci çok güzel yönettik, yönetmeye de devam edeceğiz inşallah. Ben tekrardan Sayın Kaymakamımız ve emniyet müdürümüze ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin ülkemize de bir daha böyle kötü günleri yaşatmasın" şeklinde konuştu.

"AK Parti İlçe Başkanı ilk gelenler arasındaydı"

Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner ise “ Sayın Kaymakamımız sağolsun bizleri aşan ifadelerde bulundular. Tabii ki emniyet teşkilatı personeli olarak bize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz, bu milletimize olan borcumuzdur. 15 Temmuz akşamı da kriz merkezimizi topladık, bizim için olağan üstü bir geceydi, arkadaşlarımız çok hızlı olaya konsantre oldular ve tedbirlerimizi süratle aldık. Allah'a çok şükür hiç kimsenin burnu kanamadan, hiç bir zarar ziyan olmadan bu çok sıkıntılı süreci atlattık. O gece hiç unutmuyorum AK Parti ilçe başkanımız ilk gelenler arasındaydı, ilk andan itibaren kendisi ve ekibi yanımızda oldular. Vatandaşlarımızın çağrılması ve toplanması hususunda olağan üstü bir çaba sarf ettiklerine şahidim, net olarak bilinsin ki bu süreç onlarla birlikte atlatıldı. Emniyet teşkilatımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki darbeci olmayan, darbe karşıtı askerlerimizin katkısı büyüktür fakat en büyük katkı bana göre vatandaşlarımızın bu konudaki tavrıdır" diye konuştu.