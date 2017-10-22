Diğer
Kategoriler

Kaymakam Öztürk’ten depremin yıldönümü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürkten depremin yıldönümü mesajı

22 Ekim 2017 18:14

Cemil Öztürk, Van’da meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin oluşturduğu can ve mal kayıplarının acılarının tazeliğini koruduğunu belirterek, “Deprem riskiyle her an karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareketle, gerekli tedbirlerin zamanında alınması, acil durumlarda bilinçli olarak arama kurtarma çalışmaları yapacak ekiplerin sayılarının arttırılması, küçük yaştan itibaren depremlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik eğitimlere ağırlık verilmesi, depremi en az kayıpla veya kayıpsız olarak atlatmamız açısından çok önemlidir. Bu çerçevede, gelecek nesillere önce deprem bilinci sonra da daha dayanıklı bir yapılaşma bırakmak ve hem kamu, hem de özel sektör olarak yapılacak tüm yapıların kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak öncelikli görevimizdir. Bu düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, ilimizin ve ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaması temennisiyle saygılarımı sunuyorum” dedi. 

Etiketler: Cemil Öztürk, depremin yıl dönümü, van

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç