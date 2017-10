Kaymakam Öztürk’ten depremin yıldönümü mesajı

Cemil Öztürk, Van’da meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin oluşturduğu can ve mal kayıplarının acılarının tazeliğini koruduğunu belirterek, “Deprem riskiyle her an karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareketle, gerekli tedbirlerin zamanında alınması, acil durumlarda bilinçli olarak arama kurtarma çalışmaları yapacak ekiplerin sayılarının arttırılması, küçük yaştan itibaren depremlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik eğitimlere ağırlık verilmesi, depremi en az kayıpla veya kayıpsız olarak atlatmamız açısından çok önemlidir. Bu çerçevede, gelecek nesillere önce deprem bilinci sonra da daha dayanıklı bir yapılaşma bırakmak ve hem kamu, hem de özel sektör olarak yapılacak tüm yapıların kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak öncelikli görevimizdir. Bu düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, ilimizin ve ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaması temennisiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.