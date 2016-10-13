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Kaymakam Öztürk'ten MHP'ye ziyaret

Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bakırköy İlçe Başkanlığı’na 15 Temmuz'daki dik duruşlarından dolayı teşekkür etme amacıyla ziyarette bulunduklarını belirtti.

Kaymakam Öztürkten MHPye ziyaret

13 Ekim 2016 08:52

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bakırköy'deki merkez binasında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Adem Öztürk'ü MHP Bakırköy İlçe Başkanı Ahmet Altun karşıladı. İlçe Emniyet Müdürüyle teşekkür ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, bugün de Milliyetçi Hareket Partisi Bakırköy teşkilatını ziyaret ettiklerini söyledi. 15 Temmuz'daki dik duruşlarından dolayı MHP Bakırköy teşkilatına teşekkür ettiklerini dile geriten Öztürk, “Darbe gecesinde bizimle iş konusunda ki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, birlik ve beraberlik adına bu davranışlar bizim arzu ettiğimiz güzel çalışmalar. İlçemizde yapmış olduğumuz çalışmalarda zaten tüm siyasi partilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, kurumlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisinin hem Bakırköy'ümüzde hem de ülke genelinde göstermiş olduğu tavır takdire şayan bizde kendilerine takdirlerimizi iletiyoruz ve bundan sonra da yapılacak çalışmalarda iş birliği içerisinde olacağımızı da buradan belirtiyoruz." dedi.

"Bakırköy'de üç seçimdir zerre sorun yaşamıyoruz"
Kaymakamı Adem Öztürk'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Başkanı Ahmet Altun, “Bakırköy'de göreve geldiğimiz günden bu yana üç seçim atlattık şükür hiç birinde zerre bir sorun yaşamadık, bunda tabi ki Emniyet Müdürümüz Sayın Murat Çetiner'in almış olduğu tedbirlerden kaynaklandığını da çok iyi biliyoruz. Murat Bey gerçekten kendisini millet için hizmete adamış tam bir devlet adamı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum özellikle 15 Temmuz sürecinde emniyet teşkilatımız çok emek sarf ettiler ben kendim o gece bizzat şahit oldum. Bizde MHP olarak her zaman olduğu gibi devletimizin yanında yer aldık, her zaman destek olduk bu süreçte de diyaloglarımız devam ediyor kendilerine ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"MHP teşkilatı huzur için katkıda bulunuyor"
Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner ise “Üç yıla yakındır Bakırköy'de çalışıyorum, MHP Bakırköy İlçe Başkanı Ahmet Bey ile de bir o kadar süredir beraberiz. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim Sayın başkanımız ve yönetiminde ki ekibiyle bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadık. Kendileri olayların çözülmesinde meydana gelebilecek muhtemel sorunların engellenmesinde bize çok büyük katkıda bulundular halen de bulunuyorlar bu olumlu ivme 15 Temmuz sürecinde de devam etti. Ben şahsınızda kendisi ve ekibiyle o gece vatandaşlarımızın toplanması yönünde ki tavrı ve net duruşundan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etiketler: Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, MHP'ye ziyaret


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