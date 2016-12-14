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Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Mardin’in Derik ilçesinde Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı.

Kaymakam Safitürkün şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

14 Aralık 2016 20:12

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Derik ilçesinde hain saldırı sonucu şehit edilen Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhammet Fatih Safitürk ile alakalı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan 2 kişi yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar Mardin E Tipi Cezaevine gönderildi. 

Neriman Çelebi

Etiketler: 2 kişi tutuklandı, Kaymakam Safitürk, şehit edilmesi


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