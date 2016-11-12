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Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu saldırıda önemli gelişme

Mardin’in Derik ilçesinde Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısında, patlayıcının hükümet konağı içinden uzaktan kumanda ile infilak ettirildiği ortaya çıktı.

Kaymakam Safitürkün şehit olduğu saldırıda önemli gelişme

12 Kasım 2016 13:45

Mardin’in Derik ilçesinde Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısında, patlayıcının hükümet konağı içinden uzaktan kumanda ile infilak ettirildiği ortaya çıktı. Kaymakam Safitürk'ün saldırıdan 3 gün önce Ankara'ya gittiği ve patlamanın olduğu gün dönerek göreve başladığı, patlayıcının da Safitürk'ün il dışında bulunduğu sırada makam odasına tuzaklandığı öğrenildi.

Mardin’in Derik ilçesinde Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısının ayrıntıları netleşiyor. Kaymakam Safitürk’ün makam odasına tuzaklanan patlayıcının, uzaktan kumandayla kaymakamlık binası içinden infilak ettirildiği ortaya çıktı. Kaymakam Safitürk'ün saldırıdan 3 gün önce İçişleri Bakanlığının belediyelere görevlendirilen mülki idare amirleri ile ilgili toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gittiği ve patlamanın olduğu gün dönerek göreve başladığı, patlayıcının da Safitürk'ün il dışında bulunduğu sırada makam odasına tuzaklandığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmadan elde edilen deliller sonucu makam odasına tuzaklanan patlayıcının uzaktan kumandayla kaymakamlık binasının içinden infilak ettirildiği belirlendi.
PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu saldırının ardından Mardin ve Derik Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda, bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 26'a yükseldi. Gözaltına alınan ve aralarında kaymakamlık çalışanlarının da bulunduğu 26 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mehmet Salih Keskin 

 


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