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Kaymakam suikastinde gözaltına alınan T.E. cenazede gözyaşı döktü

Mardin’in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’e yönelik düzenlenen hain saldırıda gözaltına alınan yazı işleri müdürü T.E., Sakarya’da cenazeye katıldıktan sonra gittiği İstanbul’da gözaltına alındı. T.E.'nin cenazeye katıldığı ve ardından gittiği İstanbul'da polis tarafından 'Bombanın getirilmesi talimatı ve kumandayı ayarladığı' gerekçesiyle gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere Mardin'e getirildiği belirtildi.

Kaymakam suikastinde gözaltına alınan T.E. cenazede gözyaşı döktü

15 Kasım 2016 12:35

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım 2016 tarihinde makamında masanın altına konulan bombanın patlatılmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan kaymakam ve belediyeye kayyum olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk suikasti ile ilgili başlatılan soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Olayla bağlantısı olabilecek her kesin ifadesine başvuran polis ekipleri, olayda parmağı olduğu yönünde bilgiye ulaştıkları şahısları teker teker gözaltına alıyor. Olayın ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada toplam 62 şüpheli gözaltına alınırken, bombanın getirilmesi ve patlatılmasında kaymakamlıkta görevi memurların da parmaklarının olduğu yönünde ciddi bilgilere ulaşıldı.

İstanbul’dan gelen bombayı kaymakamlık makamına personel yerleştirdi
İddiaya göre, İstanbul’da hazırlanarak kargo ile Mardin’in Derik ilçesine gelen bombayı kaymakamın makamına personel yerleştirdi. Yazı işleri müdürü T.E., yazı işleri şefi ve aynı zamanda engelli ve şehit kadrosundan memur olan D.E. ile zabıta amiri V.E.’nin de aralarında bulunduğu 62 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan yazı işleri müdürü T.E.’nin olayın ardından Sakarya’da düzenlenen cenaze törenine katıldığı ve törenin ardından gittiği İstanbul’da ‘bombanın kaymakamlığa getirilmesi talimatı verdiği ve bombanın kumandasını ayarladığı’ iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. İddiaya göre, yazı işleri müdürü T.E., yazı işleri şefi D.E.’ye ‘İstanbul’dan kargo ile gelen bombayı al, getir’ talimatı verdi. Bunun üzerine yazı işleri şefi D.E. bombayı getirip kaymakamın makam odasına yerleştirdi. İddiaya göre, bomba yerleştirilip 10 Kasım günü kaymakam makamına gelince yazı işleri müdürü T.E. kumandayı ayarlayıp, zabıta amiri V.E.’ye patlatması için verdi. V.E.’nin de verilen kumandaya basarak patlattığı iddia ediliyor.

Bombanın talimatını verip, cenazeye katıldığı iddiası
Yazı işleri müdürü T.E. bombanın kaymakamlığa getirilmesi talimatı ve ardından patlatılması için kumandayı ayarladığı iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. İddiaya göre, T.E. bombanın getirilmesi talimatı verip, kumandayı ayarladıktan sonra şehit kaymakamın cenazesine katılmak üzere Sakarya’ya gitti. Cenaze töreninin ardından İstanbul’a geçen T.E. polis tarafından ‘Bombanın getirilmesi talimatı ve kumandayı ayarladığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.E. sorgulanmak üzere Mardin’e getirildi.
 

Etiketler: mardin


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