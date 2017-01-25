Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kaymakam uçağa binerken gözaltına alındı

Kaymakam uçağa binerken gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerek yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaymakam uçağa binerken gözaltına alındı

25 Ocak 2017 14:27

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin mülkiye yapılanması 99, 100 ve 101. dönem kaymakamlar ile 102. dönem kaymakam adaylarına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. 99. dönem kaymakamlardan 16 gözaltı kararı alınırken 3 kaymakam soruşturma kapsamında tutuklandı. 35 kaymakam hakkında işlem yapılırken, bu kapsamda hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerken gözaltına alındığı öğrenildi. İtirafçı olan kaymakamın avukatının müvekkilinin savunmasında yurt dışındaki hamile olan eşinin yanına doğum yapacağı için gittiğini, kaçamadığını söylediği kaydedildi.
Öte yandan itirafçı olanların verdiği ifadeler FETÖ Lideri Fethullah Gülen hakkında çarpıcı bilgileri de ortaya çıkartılıyor. Yürütülen soruşturmada itirafçıların ulaklar ve televizyon yayınları üzerinden FETÖ Lideri Gülen’den nasıl talimat aldıklarını anlattı. Ayrıca örgütün MEB yapılanmasına yönelik soruşturmada Türkiye Aktif Eğitim Sendikası imamı K. G. ve Kırşehir il ablası Z.A. tutuklanırken, Tokat il ablası İ.B. ile Samsun il ablasının itirafçı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınanlardan 2 SGK müfettişinin de itirafçı olduğu kaydedildi. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: gözaltı, kaymakam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 2°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!